Quand informer le salarié du motif économique de son licenciement s'il accepte le CSP le jour même de sa proposition ?

L’employeur doit énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment où ce dernier accepte un contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Aucun texte n’interdisant au salarié d’accepter le CSP le jour même de sa proposition, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le motif économique de la rupture lui est notifié postérieurement, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2021.