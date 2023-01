Depuis la crise Covid, "les familles ne viennent plus chez Acadomia seulement pour relever la moyenne de leurs enfants mais ils arrivent, parfois dépassés, avec des enfants qui ont besoin de retrouver confiance et méthode", déclare le 16 janvier 2023 à AEF info le directeur général d’Acadomia, Philippe Coléon. Les "répercussions profondes qu’a provoquées cette coupure dans la scolarité" pendant la crise se manifestent aujourd’hui, estime-t-il. Pour cet acteur du soutien scolaire privé, elles se traduisent par une hausse des demandes des familles pour aider leurs enfants à "retrouver une méthodologie et un comportement adapté pour une scolarité réussie". Autres conséquences de la crise sanitaire : une demande de soutien scolaire en hausse pour les collégiens et le développement des formations en distanciel.