"Le bilan des activités d’Inserm Transfert est globalement conforme aux objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance 2016-2020", assure la Cour des comptes dans son rapport sur la filiale de valorisation de l’Inserm, publié lundi 23 janvier 2023. Toutefois, la Cour estime que "les délais de contractualisation sont trop longs chez Inserm Transfert" et plaide pour les réduire à six mois. "La complémentarité encore insuffisante entre Inserm Transfert et les écosystèmes locaux d’innovation" est également soulignée par la Cour, qui formule cinq recommandations.