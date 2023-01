Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, remet ce lundi 23 janvier à Habitat et humanisme les clés d’un immeuble confisqué à un marchand de sommeil, dans la banlieue sud de Dunkerque. La loi du 8 avril 2021 sur la justice de proximité autorise désormais l’État à mettre des biens immobiliers confisqués lors de procédures judiciaires à la disposition d’associations d’intérêt général. L’Agrasc et Habitat et humanisme ont opté pour un projet de bail à réhabilitation, dans le cadre duquel seront créés six ou sept logements, à destination de personnes en difficulté.