À l’occasion du conseil des ministres franco-allemand du 22 janvier 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse français et ses homologues allemands ont décidé de travailler ensemble sur la mise en œuvre de six projets. Il s’agit notamment "d’augmenter le nombre d’élèves et d’étudiants apprenant la langue du partenaire" et de "rénover l’accord intergouvernemental sur les lycées et le baccalauréat franco-allemands". Les ministres ont aussi "entamé des échanges sur les mesures prises de part et d’autre du Rhin pour renforcer l’attractivité du métier d’enseignant".