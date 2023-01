Le livret A et le LDDS ont respectivement collecté 1,45 milliard et 1,24 milliard d’euros en décembre 2022, selon les données publiées par la CDC ce lundi 23 janvier. Des chiffres qui portent la collecte cumulée sur ces deux produits à 33,5 milliards d’euros sur l'année. Soit la troisième plus forte collecte jamais enregistrée après celles de 2012 et de 2020. Il faut dire qu’après avoir doublé à deux reprises en 2022, les taux des ces deux livrets passeront à 3 % le 1er février.