Fonction publique. Pierre Bilger, administrateur de l’État du deuxième grade, est nommé expert de haut niveau (groupe II), placé auprès du directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, à l’administration centrale du ministère de la transformation et de la fonction publiques, à compter du 1er février 2023, pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. Personnels. Arrêté pris en application...