Le Conseil de planification écologique sera organisé jeudi 26 janvier 2023, annonce Élisabeth Borne, à l’occasion de ses vœux, lundi 23 janvier. Prenant la suite des Conseils de défense écologique organisés entre 2019 et 2020, cette réunion doit permettre de "remobiliser les ministères notamment dans les secteurs les plus émetteurs", apprend AEF info, et ce, alors que les émissions n’ont baissé que de 0,3 % sur les neuf premiers mois de 2022.