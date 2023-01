Projet de réforme des retraites : l’Assurance retraite met en place un simulateur

À la suite des annonces de la Première ministre, l’assurance retraite - la Cnav - met à la disposition de ses assurés un simulateur via un mini-site dédié (la-reforme-des-retraites-et-moi.fr), annonce-t-elle dans un communiqué ce 11 janvier 2023. À titre d’éclairage, "Ce simulateur permettra aux assurés d’évaluer les impacts, pour leur retraite de base, du projet de réforme, en s’appuyant sur leur situation personnelle. Il sera très régulièrement complété et mis à jour, pour s’ajuster rapidement aux annonces et au projet de loi à venir", promet-elle. Il repose sur les éléments contenus dans les annonces du gouvernement, complétés par les données renseignées par les utilisateurs. L’Assurance retraite indique également renforcer "son dispositif d’accueil sur rendez-vous et téléphonique", avec "près de 200 CDD déjà mobilisés en renfort".