Pierre Bilger, chef de projet "codification du droit de la fonction publique" à la DGAFP depuis septembre 2022 et "faisant fonction" de chef de la mission "codification" depuis lors, a été nommé le 20 janvier 2023 officiellement à la tête de cette mission, élargie à la "qualité du droit de la fonction publique", à compter du 1er février 2023 par un arrêté de la Première ministre et du ministre de la Fonction publique. Cette mission est placée auprès du directeur, adjoint à la DGAFP, François Charmont. Pierre Bilger est nommé pour une durée de trois ans. Administrateur de l’État, diplômé de l’IEP de Lyon et de l’ENSP, il a notamment travaillé en cabinet ministériel, à la DGCS et à la direction de l’administration pénitentiaire. Après l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la fonction publique le 1er mars 2022, la partie réglementaire doit être adoptée en 2023.