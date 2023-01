Rémunérations et carrières, dialogue social, volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire et "Fonction publique +". Lors des premières réunions bilatérales que le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a lancées le 20 janvier 2023 pour partager avec les organisations syndicales l’agenda social du premier semestre, il a proposé quatre grands blocs de discussion. Concernant le chantier sur les carrières et rémunérations, qui doit s’ouvrir dès le mois de février, Stanislas Guerini ne semble pas encore avoir décidé de son statut.