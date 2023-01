"La nécessité de faire évoluer le positionnement et le rôle de l’Inserm est unanimement partagée", estime la Cour des comptes dans un rapport sur la gestion de l’organisme, publié lundi 23 janvier 2023. Elle pointe notamment "un manque d’agilité dans le pilotage de la recherche" et "une gestion qui n’est pas à la hauteur des ambitions de l’Inserm", etc. En conséquence, "une évolution radicale est indispensable" et il est "urgent que les tutelles fixent les orientations du mandat du nouveau président", préconise la Cour qui formule 10 recommandations et trois scénarios d’évolution.