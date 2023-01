L’EM Normandie, installée au Havre depuis plus de 150 ans, poursuit son déploiement à l’international : après Oxford et Dublin, l’école de management s’implante pour la première fois hors du continent européen, aux Émirats arabes unis, et plus précisément à Dubaï. L’école normande y proposera un bachelor et des programmes de master à destination d’étudiants internationaux, présente-t-elle lors d’un voyage de presse du 17 au 21 janvier 2023. Quelque 700 étudiants y sont attendus d’ici à 2026. Les frais de scolarité s’élèvent à 18 000 € par an pour le bachelor et à 33 000 € pour les masters.