Les enseignants-chercheurs et les ingénieurs pédagogiques sont-ils aujourd’hui bien formés pour pratiquer l’hybridation des enseignements, impliquant une part de numérique ? C’est l’une des questions débattues de manière transverse lors du colloque national "hybridation des formations", organisé au MESR les 18 et 19 janvier 2023, sur les perspectives des projets lauréats de l’AAP "Hybridations", lancé en 2020 pendant la crise. AEF info, qui a assisté à ces deux journées, regroupe ici la plupart des interventions sur la formation des enseignants et des ingénieurs pédagogiques.