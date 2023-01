La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été publiée mercredi 25 janvier 2023 au Journal officiel. Ce texte, dont l'essentiel des dispositions a été validé par le Conseil constitutionnel le 19 janvier, compte 27 articles. La mesure phare du texte concerne le passage du budget du ministère de l'Intérieur de près de 21 milliards d'euros à plus de 25 milliards d'euros. Les mesures législatives entendent accompagner la "révolution numérique du ministère de l'Intérieur", améliorer l'accueil des victimes et la répression de certaines infractions notamment au travers des AFD, "renforcer la filière investigation", et mieux réagir face aux crises interministérielles. Le texte intègre par ailleurs un important rapport annexé, sorte de feuille de route du ministère jusqu'à la fin du quinquennat