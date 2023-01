Fortes du succès de la mobilisation du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites, qui a rassemblé 24,5 % d’agents publics grévistes, les huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) indiquent le 20 janvier "s’inscrire pleinement" dans l’annonce de l’intersyndicale au niveau interprofessionnel. Celle-ci a appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. L’intersyndicale de la fonction publique appelle donc les agents "à participer activement aux actions et initiatives sur le territoire, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au Conseil des ministres, et à la nouvelle journée" d’action du 31 janvier. Côté Éducation nationale, le Snuipp-FSU, SUD-Éducation et la CGT ont appelé à des actions la semaine prochaine, ces deux derniers souhaitant une grève reconductible.