Environ 50 directeurs d’administration centrale et 150 hauts fonctionnaires occupant des emplois "à la discrétion du gouvernement" seront formés à la transition écologique à partir du 7 février, indique le ministère de la Fonction publique le 17 janvier 2023. La durée de cette formation est de 28 heures. Parmi les chercheurs invités, figurent Valérie Masson-Delmotte, Emma Haziza ou encore Emmanuel Hache. En mars, une expérimentation sera lancée en Auvergne-Rhône-Alpes pour former une centaine de hauts-fonctionnaires. La formation à grande échelle destinée aux autres cadres de l’État sera lancée à la rentrée prochaine. La première session de formation, composée d’ateliers, de conférences et de visites de terrain, a eu lieu à l’automne dernier et a concerné 200 DAC.