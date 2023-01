L'USH dénonce ce vendredi 20 janvier la méthodologie de calcul choisie par l'Ancols dans sa récente étude sur les demandes HLM non pourvues, qui dénombre entre 200 000 et 250 000 demandeurs de logement social sans attribution une fois que tous les logements libres ont été attribués. Marianne Louis regrette que les demandes de moins d'un an n'aient pas été pris un compte. "Un postulat politique" selon la directrice générale du mouvement HLM, qui élude "toutes les situations d'urgence et la mobilité professionnelle".