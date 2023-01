Fortes du succès de la mobilisation du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites, qui a rassemblé 24,5 % d’agents publics grévistes, les huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) indiquent ce 20 janvier "s’inscrire pleinement" dans l’annonce de l’intersyndicale au niveau interprofessionnel. Celle-ci a appelé dès le soir du 19 janvier à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. L’intersyndicale de la fonction publique appelle donc les agents "à participer activement aux actions et initiatives sur le territoire, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au Conseil des ministres, et à la nouvelle journée" d’action du 31 janvier. Elle les invite aussi à "préparer les assemblées générales pour discuter des poursuites de la mobilisation".