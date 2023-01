L’École est "en grande fragilité, peut-être même au bord de l’explosion, ne tenant que par l’engagement de ses personnels" qui sont "la plus grande force de cette institution", estime une étude de la Casden et de l’Unsa publiée le 24 janvier 2023. Dans le même temps, les personnels de l’Éducation nationale sont "tiraillés" sur plusieurs plans (la place des élèves, leurs missions, le rôle de l’école) et souffrent "d’une expertise peu valorisée" et d’un manque de reconnaissance. Une amélioration du système passe, selon l’étude, par "l’implication des personnels en tant qu’acteurs du changement".