Le groupe Teleperformance et UNI Global Union ont signé, le 1er décembre 2022, un accord "sur la responsabilité sociale". Le spécialiste des centres d’appels, qui assure aussi des fonctions de back-office et de modération de médias sociaux pour ses clients, y prend notamment des engagements en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le texte comporte également des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail, alors que le groupe a fait l’objet en fin d’année d’une polémique sur les conditions de travail en Colombie. L’accord est conclu pour trois ans.