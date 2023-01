L’Anaf a inauguré officiellement jeudi 19 janvier 2023 l’ouverture d’une antenne à Combani, au centre de Mayotte, qui est opérationnelle depuis le mois d’octobre 2022. L’antenne a été ouverte avec une association locale et le soutien du conseil départemental, avec deux objectifs prioritaires : accompagner les jeunes et sécuriser les parcours d’apprentissage, dans un territoire où le taux de chômage avoisine 30 %. "L’ouverture et l’adaptation du programme de mentorat de l’Anaf sont ainsi en cours et un programme d’accompagnement à la mobilité nationale sera développé. Comme le soulignent nombre d’acteurs, cela ne saurait être efficace sans la structuration et le développement du modèle apprentissage (offre de formations, plan de développement des compétences, etc.)", souligne l’Anaf qui entend mener un travail de sensibilisation sur ces questions auprès des acteurs locaux et nationaux.