Spécialisées dans l’économie circulaire et la transition énergétique, les associations européennes ACR+ et Energy Cities ont annoncé vendredi 20 janvier 2023 la signature d’un nouveau partenariat stratégique "pour accompagner encore plus loin les collectivités et les agences dans leur ambition de réinventer leur territoire dans le cadre des limites planétaires". Elles estiment qu'"augmenter l’efficacité énergétique et accélérer la transition vers les énergies renouvelables ne suffit pas pour avancer vers un avenir prospère et neutre en carbone" et que "les villes doivent transformer leur métabolisme dans une approche climatiquement neutre et l’interdépendance entre les territoires, secteurs, et acteurs économiques, sociaux et culturels". Dans cette perspective, les associations ont décidé de mutualiser leurs ressources et leurs connaissances dans l’accompagnement des collectivités.