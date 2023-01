Restructuration et PSE : le juge judiciaire est incompétent pour suspendre le projet en cours de procédure

Une cour d’appel qui constate que les demandes d’un CE tendent à obtenir la suspension de la fermeture de magasins et de la mise en œuvre d’un projet de restructuration avant la fin de la consultation des IRP sur ce projet et sur un projet de PSE en a exactement déduit que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. C’est ce que juge la Cour de cassation le 30 septembre 2020. Le législateur a prévu que tous les litiges relatifs au contenu du PSE, aux décisions de l’administration et à la régularité de la procédure relèvent de la compétence du tribunal administratif.