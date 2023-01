Soulagement pour la filière de l’immobilier résidentiel, qui déplorait l’effet de ciseau, sur les demandes de prêt à l’habitat, de la remontée rapide des taux des banques et de l’ajustement avec retard du taux d’usure (lire sur AEF info). La Banque de France propose, ce vendredi 20 janvier 2023, de publier les taux d’usure à une fréquence non plus trimestrielle, mais mensuelle (lire sur AEF info). Cela afin de mieux lisser leurs relèvements. Cette mesure sera mise en place, "à titre exceptionnel", pour les taux d’usure de toutes catégories applicables du 1er février au 1er juillet. Les taux d’usure demeureront établis sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents. Une proposition "en accord avec le ministre de l’Économie et des Finances, rappelle la Banque de France. Et qui "respecte pleinement l’esprit protecteur de la loi", assure-t-elle.