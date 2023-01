Plusieurs nominations au cabinet de Pap Ndiaye sont publiées au Journal officiel du 20 janvier 2023. Comme l’avait annoncé AEF info (lire sur AEF info), Laurent Crusson devient directeur adjoint du cabinet et Brigitte Lacoste conseillère laïcité, en charge des valeurs de la république, des relations avec les associations et de l’outre-mer. Entre outre, Bérénice Dély est nommée conseillère en charge des ressources humaines, de la santé scolaire, du sport et de l’enfance, et Guillaume Fournière élargit son périmètre au développement durable.