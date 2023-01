"L’État maintiendra son financement de 15 M€ par an" pour la formation des apprentis dans les collectivités locales en 2024 et 2025, a promis Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique, le 13 janvier 2023, à l’issue d’une rencontre avec la coordination des employeurs territoriaux. En revanche, rien n’est prévu pour la suite, comme annoncé lors des débats sur le PLF 2023, malgré les vives protestations des élus. Et le gouvernement a confirmé la suppression de l’aide de 15 M€ de France compétences dès 2024. Cette année pourrait donc être déjà la dernière pour le tout récent mécanisme de financement reposant sur une contribution des employeurs territoriaux (40 M€), l’aide de l’État (15 M€) et une subvention de France compétences (15 M€). Un dispositif négocié entre employeurs territoriaux et le précédent gouvernement de Jean Castex début 2022 (lire sur AEF info).