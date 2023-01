Les femmes et les hommes salariés sont-ils exposés aux mêmes pénibilités et risques dans leur travail ? C’est la question posée dans une enquête publiée par la Dares le 19 janvier 2023, fondée sur des données datant de 2019. Enseignement principal : "Les hommes sont davantage exposés aux sollicitations physiques que les femmes, qui le sont davantage aux sollicitations psychosociales". Ces différences sont liées aux métiers qu’ils et elles exercent le plus souvent, mais s’observent aussi au sein même des professions.