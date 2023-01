Patrick Courilleau, VP en charge de la formation et de la vie étudiante à CY Cergy Paris université, quitte son établissement et intègre la Dgesip. Il devient l’adjoint de la cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, Laure Vagner-Shaw, apprend AEF info le 20 janvier 2023. Il remplace ainsi à ce poste Xavier Tripoteau, qui a pris le 1er janvier 2023 les fonctions de directeur de l’IUT de Vannes (lire sur AEF info). Voici son parcours.