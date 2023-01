"Plus le Cnaps sera fort sur ses fondamentaux, plus il sera prêt pour les Jeux olympiques et paralympiques", déclare le préfet David Clavière, nouveau directeur du Cnaps, dans une interview à AEF info. Pour préparer cette échéance, l’établissement public dédié à la sécurité privée va mettre en place une "task force" et renforcer ses contrôles dans le secteur de l’évènementiel. David Clavière souhaite également engager le Cnaps "dans une démarche davantage tournée vers l’usager", afin notamment de réduire le nombre de dossiers incomplets et "en faire une institution davantage tournée vers l’extérieur". "L’établissement a besoin de travailler et d’échanger avec ses partenaires naturels", souligne l’ancien directeur de cabinet de Didier Lallement à la Préfecture de police, qui prévoit de renforcer les liens avec les parquets dans la perspective de l’assermentation des agents de contrôle.