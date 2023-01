Michèle Weil, ancienne présidente de l'université Montpellier-III (1998-2003), s’est éteinte à l’âge de 82 ans, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2023. "J’ai rejoint son équipe de présidente, à mi-mandat et j’ai pu apprécier ses qualités de dirigeante, son énergie, son dévouement à notre université et à ses étudiants : nous lui devons la maison des étudiants et le bâtiment H avec son superbe théâtre", écrit Anne Fraïsse, actuelle présidente de l'université, dans un hommage envoyé aux personnels de l’établissement le 19 janvier 2023.