L’Anah, qui présente ses vœux ce mardi 24 janvier 2023, a constaté en 2022 une montée en puissance des rénovations globales. Leur nombre est passé en un an de 58 000 à 66 000, soit 10 % des rénovations énergétiques financées par l’Agence l’an dernier. Son président, Thierry Repentin, y voit la sortie d’opérations de rénovation de copropriétés empêchées durant la crise sanitaire. Mais également le rôle de France Rénov, installé il y a un an, et qui a conseillé 770 933 ménages. Pour 2023, l’Anah "pense se maintenir à environ 700 000 rénovations financées, avec davantage de rénovations globales." Une année qui la verra également se préparer à distribuer MaPrimeAdapt, à partir du 1er janvier 2024, l’Anah étant l’opérateur de cette future aide unique à l’adaptation des logements au vieillissement de la population. Une "marque de confiance" de la part du gouvernement, estime Thierry Repentin.