Les mesures sur les savoirs fondamentaux en 6e, annoncées à la mi-janvier, sont "un non-respect du travail des équipes de direction", affirme Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, dans une interview à AEF info le 10 janvier 2023. "Certains ont des DHG depuis Noël et doivent rendre leur copie dans deux-trois jours", explique-t-il. En outre, les chefs d’établissements "ne savent pas exactement la direction réelle". Bruno Bobkiewicz regrette que "la méthode de communication n’ait pas évolué" malgré le changement de ministre. Il demande "un prolongement de la période de répartition des moyens" et "que les consignes soient précisées". Par ailleurs, il pointe le "risque d’inégalités entre les milieux urbain et rural" concernant la "venue de professeurs des écoles en collège" et veut que la concertation sur le collège se concentre sur "la réussite des plus fragiles et la mixité".