L’université de Rouen Normandie vient de déposer sa candidature à la 3e vague de l’AAP Excellences, avec un projet reposant en particulier sur la transversalité des recherches autour des enjeux de transition socio-écologique. Interrogés par AEF info le 17 janvier 2023, les VP Philippe Pareige et Vincent Richard indiquent que ce dossier associant l’Insa Rouen, l’Ensa Normandie, le CNRS et le CHU de Rouen prévoit la création d’une "graduate school multirisques" et d’un "urban living lab métropolitain" pour la valorisation. Un institut des transitions " T.URN" a déjà vu le jour en décembre.