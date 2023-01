"Le modèle de fonctionnement actuel des alliances d’universités européennes n’est pas viable" et elles rencontrent "de sérieux obstacles pour réaliser les ambitions de l’initiative" lancée par la Commission européenne, conclut un rapport écrit à la demande de la commission culture et éducation du Parlement européen, en janvier 2023. D’après cette étude, plusieurs défis sont à relever pour réaliser les ambitions de ce projet : "trouver une structure de gouvernance appropriée" ; "garantir un financement à long terme" ; "clarifier l’attribution des crédits et des diplômes" ; "supprimer les obstacles juridiques et administratifs".