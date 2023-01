La ville de Marseille va créer un fonds de dotation pour "financer le contrat-ville climatique" – prévu dans le cadre de la mission européenne "100 villes intelligentes et climatiquement neutres" –, et "faire de Marseille une ville plus verte", a fait savoir le maire, mardi 17 janvier 2023. Doté de 10 M€ et "alimenté par les partenaires privés et publics", ce fonds sera attribué à "des entreprises dont l’activité est durable", précise la mairie. Benoît Payan annonce également "la grande végétalisation de Marseille", avec un plan prévoyant notamment la plantation de 8 000 arbres adultes.