Une "cause profonde" du retard de la France en matière de technologies numériques serait "l’inadaptation relative de son enseignement supérieur au développement des entreprises", considèrent les entrepreneurs Gilles Babinet et Olivier Coste, dans une analyse publiée par l’Institut Montaigne, mardi 17 janvier 2023. En cause : "la complexité des mécanismes de gouvernance universitaire" et "la méfiance du monde universitaire à l’égard des acteurs privés". Enfin, "malgré la mise en place des Satt au sein des universités, aucune des 24 licornes françaises ne provient d’un incubateur universitaire".