Le forum économique mondial a rassemblé plus de 2 700 dirigeants de 130 pays, du 16 au 20 janvier 2023, à Davos en Suisse, sur le thème "coopérer dans un monde fragmenté". Voici quelques échos :Antonio Guterres dénonce"le grand mensonge de l’industrie pétrolière" ;La directrice générale de l’OMC appelle à une réforme des droits de douane pour réduire les émissions ;Le Forum lance une initiative philanthropique pour la nature et climat ;Plus de 200 millionnaires demandent à être davantage taxés;la question de la succession de Klaus Schwab est posée.