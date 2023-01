cabinets ministériels ÉDUCATION NATIONALE. Par arrêté du 9 janvier 2023, sont nommés au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye :Laurent Crusson, directeur adjoint du cabinet, à compter du 2 janvier 2023 ;Guillaume Fournière, conseiller budgétaire, en charge du numérique et du développement durable, à compter du 2 janvier 2023 ;Brigitte Lacoste, conseillère en charge de la laïcité, des valeurs de la République, des relations avec les associations et de l'outre-mer,...