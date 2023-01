Si un employeur territorial peut imposer à ses agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme, c’est uniquement lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution de ce service. Il ne peut imposer de manière générale et préalable à tous les agents d’un service d’exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu’au terme celui-ci. C’est ce que rappellent les tribunaux administratifs de Marseille et de Lyon.