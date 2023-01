Presque aussi bien que la première journée de mobilisation du 5 décembre 2019 contre le projet de système universel de retraite par points qui avait réuni 26 % de personnels grévistes dans la fonction publique. Jeudi 19 janvier 2023, ce sont ainsi en moyenne 24,5 % des agents publics qui se sont déclarés grévistes, selon les chiffres communiqués en fin de journée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Ils étaient 29,5 % au sein de l’État (33 % le 5 décembre 2019), 14,4 % dans le versant territorial (13,8 % en 2019) et 19,6 % dans l’hospitalière (20 % en 2019). La journée du 19 janvier a rassemblé 1,12 million de manifestants selon le ministère de l’Intérieur, la CGT revendiquant "plus de 2 millions de manifestants". En soirée, l’intersyndicale, réunie au siège parisien de Solidaires, a décidé d’une nouvelle journée d’action le mardi 31 janvier.