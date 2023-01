La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, la FSU, l’Union syndicale Solidaires, l’Unsa et les organisations de jeunesse appellent "à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 janvier". À l’issue d’une mobilisation jugée "puissante", l’intersyndicale s’est réunie jeudi 19 janvier 2023 dans les locaux de l’Union syndicale Solidaires pour fixer sa stratégie d’actions. Au travers d’initiatives locales et sectorielles notamment, elle compte poursuivre le travail d’information des travailleurs afin d’élargir la mobilisation contre la réforme des retraites.