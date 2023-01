Alors que le rapport d’Alain Fischer sur la "recherche médicale" préconise de simplifier l’organisation de la recherche en la faisant reposer sur deux piliers (universités, EPST/Epic), au lieu de trois actuellement (universités, EPST/Epic et ANR), Thierry Damerval, PDG de l’Agence, revient, pour AEF info, sur la place des agences de financement dans l’écosystème, vendredi 20 janvier 2023. "Si l’on regarde les différentes organisations de par le monde, il y a toujours des universités qui créent et diffusent le savoir et, dans à peu près tous les cas, des agences de financement", oppose-t-il.