Les problématiques de l'équilibre financier du système de formation professionnelle et de la régulation de l’apprentissage sont liées et restent d’actualité. Après l’exercice de révision des NPEC de l’été 2022, une nouvelle baisse est attendue pour le 1er avril. Elle s’appuiera sur l’analyse par France compétences des comptabilités analytiques 2021 des CFA qui, malgré une amélioration de la situation, font toujours apparaître un écart conséquent entre ces NPEC et les charges des centres de formation. De plus, un certain nombre de CFA affichent des bénéfices pouvant être importants.