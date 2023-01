La délégation aquitaine du CNRS a agrandi sa circonscription et accueille, depuis le 1er janvier 2023, les unités de recherche en cotutelle avec La Rochelle université. Soit quatre laboratoires situés à La Rochelle (PELAGIS, LIENSs, LaSIE) et au cœur de la forêt de Chizé (CEBC) dans les Deux-Sèvres. Cette intégration répond à un souci de cohérence scientifique puisque La Rochelle université avait rejoint la Comue Aquitaine puis la convention de coopération territoriale qui a réuni les anciens membres de ce groupement. En 2019, l’université avait aussi confié sa valorisation à la Satt Aquitaine science transfert (lire sur AEF info). Et en 2021, l’agglomération de La Rochelle avait signé une convention cadre triennale de partenariat avec le CNRS pour favoriser l’installation sur place de chercheurs et encourager les coopérations entre scientifiques et entreprises (lire sur AEF info).