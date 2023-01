L’académie d’Amiens est une des sources d’inspiration de la réforme de la classe de 6e voulue par Pap Ndiaye. Elle expérimente en effet depuis la rentrée 2022 une "6e Tremplin" destinée à consolider les acquis des élèves les plus fragiles. "Il est un peu tôt pour réaliser une évaluation précise des résultats mais les professeurs et les familles observent des progrès significatifs chez les élèves", explique Raphaël Muller, recteur d’Amiens, interviewé par AEF info jeudi 19 janvier 2023. Cette expérimentation repose sur le volontariat des professeurs des écoles, chaque établissement étant libre de fixer les modalités de cette participation. Soucieux de "travailler sur l’entrée en collège sans déserter l’amont", Raphaël Muller met aussi l’accent, avec les trois Dasen de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise, sur le "très gros travail" mené dans les écoles via la formation des enseignants.