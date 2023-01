Nantes université ne se fournira plus auprès des deux libraires nantais avec qui elle travaillait depuis plus de trente ans. C’est désormais le lyonnais Decitre qui bénéficiera du marché. Une annonce qui a suscité émotion et incompréhension à Nantes. Carine Bernault, présidente de l’université, regrette cette situation, "conséquence de la mise en œuvre des règles des marchés publics". Elle demande une évolution de la réglementation sur l’attribution des marchés publics, "pour tenir compte de la spécificité du livre".