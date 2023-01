La métropole de Lyon annonce mercredi 18 janvier 2023 que son projet d’open data est rejoint par six nouvelles communes, portant à quinze le nombre total de collectivités engagées dans le partage de données publiques. Initié en janvier 2022, "l’open data des communes" a permis "de publier ou de réactualiser plusieurs dizaines de jeux de données sur le site data.grandlyon.com", affirme la collectivité. Ces données ont été utilisées dans des applications, la plateforme de services de proximité Toodego, ou encore la plateforme nationale data.gouv.fr. Le projet s’accompagne d’un comité de suivi, qui se réunit deux fois par an pour échanger sur les bonnes pratiques et les avancées de l’open data sur le territoire métropolitain.