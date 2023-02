"En tant que président d’université, il me manque [un] tableau de bord actualisé en temps réel qui me permet de prendre des décisions" pour mener à bien la transition écologique, "l’enjeu, c’est d’avoir les outils de pilotage qui nous manquent", déclare Mathias Bernard, président de l’université Clermont Auvergne et président de la commission transition écologique et sociétale de France Universités. Dans un entretien à AEF info, fin janvier 2023, il revient sur le plan climat-biodiversité du MESR qui impose aux établissements d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, de les diminuer de 2 % par an et d’établir un schéma directeur pour y parvenir. Il souligne "l’hétérogénéité des universités" à cet égard, liée à "leur volontarisme et leurs priorités". Mathias Bernard évoque aussi "l’accompagnement" financier attendu par les universités, "pour le moment implicite".