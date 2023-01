Invité de Nile mercredi, Franck Devulder réagit aux propos du président de la République lors de ses vœux aux acteurs de santé appelant à un "nouveau pacte de droits et de devoirs" (lire sur AEF info). Plus qu’un pacte, le président de la CSMF veut un "new deal avec la société". Notant l’utilisation répétée par le président de la République de l’expression "droits et devoirs" de la CSMF, il estimait que le discours présidentiel ne trouvait pas de traduction dans le cadre des réunions bilatérales avec l’Assurance maladie. Au point que les syndicats ont tous quitté jeudi la table des négociations.